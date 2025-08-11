ТСН у соціальних мережах

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 11-13 серпня

Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 11, 12, 13 серпня

Прогноз магнітних бур на 11, 12, 13 серпня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-13 серпня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 11 серпня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає магнітним заворушенням. До вівторка, 12 серпня, сонячна активність знизиться до слабких магнітних збурень, які не здатні впливати на самопочуття людей. А вже у середу, 13 серпня, очікується відчутна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень).

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

