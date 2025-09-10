Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 11-13 вересня

Прогноз магнітних бур на 11, 12 і 13 вересня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-13 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 11 вересня, очікуються несильні магнітні бурі, нездатні впливати на самопочуття людей. У п’ятницю і суботу, 12 і 13 вересня, магнітосфера прийде в норму.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.