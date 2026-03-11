Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 12-14 березня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12-14 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Від четверга до суботи, 12-14 березня, очікується низька сонячна активність. К-індекс перебуватиме на рівні 1-2, що відповідає так званому зеленому рівню. Це означає, що магнітосфера Землі залишатиметься стабільною, а магнітних хвилювань і геомагнітних бур не прогнозується.

За такого рівня активності зазвичай не спостерігається негативного впливу ані на здоров’я людей, ані на роботу техніки, систем зв’язку та навігації.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.