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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 12–14 червня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12–14 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 12 червня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей. У п’ятницю, 13 червня, хвилювання посиляться до К-індексу 4 (жовтий рівень), а в суботу, 14 червня, магнітосфера має прийти в норму.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.