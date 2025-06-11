Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 12–14 червня

Прогноз магнітних бур на 12, 13, 14 червня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12–14 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 12 червня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей. У п’ятницю, 13 червня, хвилювання посиляться до К-індексу 4 (жовтий рівень), а в суботу, 14 червня, магнітосфера має прийти в норму.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.