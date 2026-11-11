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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 12–14 листопада
Найближчим часом очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12–14 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
Від четверга до суботи, 12–14 листопада, істотних геомагнітних збурень не прогнозується. Сонячна активність залишатиметься переважно низькою, а магнітосфера Землі буде відносно спокійною.
У четвер можливі незначні коливання з К-індексом до 3 (зелений рівень). У п’ятницю і суботу геомагнітна активність, згідно з попередніми прогнозами, стане ще нижчою. Магнітних бур у ці дні не очікується.
Зазначимо, прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.