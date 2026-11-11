Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 12–14 листопада

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12–14 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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Від четверга до суботи, 12–14 листопада, істотних геомагнітних збурень не прогнозується. Сонячна активність залишатиметься переважно низькою, а магнітосфера Землі буде відносно спокійною.

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У четвер можливі незначні коливання з К-індексом до 3 (зелений рівень). У п’ятницю і суботу геомагнітна активність, згідно з попередніми прогнозами, стане ще нижчою. Магнітних бур у ці дні не очікується.

Зазначимо, прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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