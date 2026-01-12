ТСН у соціальних мережах

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 12-14 січня

Найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12-14 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 12 січня, очікується висока сонячна активність, яка спричинить сильну магнітну бурю з К-індексом 6 (червоний рівень), що здатна впливати на самопочуття людей. У вівторок, 13 січня, сонячна активність знизиться, проте будуть магнітні хвилювання, що не здатні впливати на самопочуття людей. У середу, 13 січня, також очікуються слабкі магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

