Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 12–14 травня

Прогноз магнітних бур на 12, 13, 14 травня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12–14 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 12 травня, очікується низька сонячна активність, без бур. У вівторок, 13 травня, будуть невеликі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей. У середу, 14 травня, магнітосфера прийде в норму, бурь не очікується.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.