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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 12–14 травня
Найближчим часом не очікується високої сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12–14 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 12 травня, очікується низька сонячна активність, без бур. У вівторок, 13 травня, будуть невеликі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей. У середу, 14 травня, магнітосфера прийде в норму, бурь не очікується.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.