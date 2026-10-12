Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 12–14 жовтня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 12–14 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У понеділок, 12 жовтня, очікується помірна сонячна активність, яка спричинить лише незначні магнітні коливання. Геомагнітна обстановка буде відносно спокійною, без сильних збурень магнітного поля Землі.

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Однак уже у вівторок, 13 жовтня, сонячна активність зросте. Прогнозується магнітна буря з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Такі коливання можуть впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін погоди та геомагнітної обстановки.

У середу, 14 жовтня, сонячна активність дещо знизиться, проте геомагнітні збурення можуть зберігатися. Тому середина тижня може минути на тлі нестабільної сонячної активності.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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