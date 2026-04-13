Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 13–15 квітня
Найближчим часом не очікується високої сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13–15 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 13 квітня, прогнозуються слабкі геомагнітні збурення з К-індексом 4, що відповідає «жовтому рівню». Такі коливання магнітного поля Землі вважаються незначними та не призводять до розвитку повноцінної магнітної бурі. Однак уже до кінця дня геомагнітна обстановка почне стабілізуватися, і магнітні хвилювання поступово вщухнуть, повертаючи магнітосферу до спокійнішого стану.
У вівторок, 14 квітня, очікується повністю спокійна геомагнітна обстановка. Магнітосфера Землі перебуватиме в нормі, без будь-яких істотних коливань або бур.
У середу, 15 квітня, ситуація залишиться стабільною. Сонячна активність буде низькою, а магнітне поле Землі — спокійним.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.