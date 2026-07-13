Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 13–15 липня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13–15 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 13 липня, прогнозується підвищення сонячної активності. За даними фахівців, очікується магнітна буря з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Такі збурення можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

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Лікарі рекомендують цього дня дотримуватись режиму сну, пити більше води, уникати стресів та надмірних фізичних навантажень, а людям із хронічними захворюваннями — особливо уважно стежити за своїм самопочуттям.

У вівторок та середу, 14 та 15 липня, сонячна активність почне поступово знижуватися. Проте геомагнітний фон залишиться підвищеним, тому окремі магнітні хвилювання все ще можуть відчуватися.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж лише орієнтовні.

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