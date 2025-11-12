ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 13-15 листопада

Найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Магнітна буря

Магнітна буря / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-15 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексом - від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 13 листопада, очікується потужна магнітна буря з К-індексом 7 (червоний рівень) - магнітний шторм, метеозалежним людям бажано стежити за своїм самопочуттям. У п'ятницю, 14 листопада, сонячна активність дещо знизиться до К-індексу 5 (червоний рівень), але залишатиметься високою і відчутною. У суботу, 15 листопада, очікується також підвищена сонячна активність, хоча сильних магнітних бур не буде.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж - тільки орієнтовні.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie