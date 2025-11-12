- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 121
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 13-15 листопада
Найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-15 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексом - від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 13 листопада, очікується потужна магнітна буря з К-індексом 7 (червоний рівень) - магнітний шторм, метеозалежним людям бажано стежити за своїм самопочуттям. У п'ятницю, 14 листопада, сонячна активність дещо знизиться до К-індексу 5 (червоний рівень), але залишатиметься високою і відчутною. У суботу, 15 листопада, очікується також підвищена сонячна активність, хоча сильних магнітних бур не буде.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж - тільки орієнтовні.