Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
1 хв

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 13-15 жовтня

Найближчим часом очікується підвищена сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Які магнітні бурі будуть найближчим часом - 13-15 жовтня

Які магнітні бурі будуть найближчим часом - 13-15 жовтня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-15 жовтня 2025 року опублікувавЦентр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 13 жовтня, буде магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок, 14 жовтня, сонячна активність знизиться, але все ще може залишатися відчутною. У середу, 15 жовтня, можливі несильні магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Дата публікації
Кількість переглядів
108
Наступна публікація

