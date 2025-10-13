Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 13-15 жовтня

Які магнітні бурі будуть найближчим часом - 13-15 жовтня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-15 жовтня 2025 року опублікувавЦентр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 13 жовтня, буде магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок, 14 жовтня, сонячна активність знизиться, але все ще може залишатися відчутною. У середу, 15 жовтня, можливі несильні магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.