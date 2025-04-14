Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 14–16 квітня

Прогноз магнітних бур на 14, 15, 16 квітня / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14–16 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 14 квітня , очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. У вівторок, 15 квітня , прогнозується невелике зниження сонячної активності, проте вже в середу, 16 квітня , буде сильна магнітна буря з К-індексом 6 (червоний рівень).

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.