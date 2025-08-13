Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 14-16 серпня

Прогноз магнітних бур на 14, 15, 16 серпня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14-16 серпня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Від четверга, 14 серпня, до суботи, 16 серпня, очікується помірна сонячна активність із К-індексом 2-4 (зелений і жовтий рівень), що відповідає магнітним хвилюванням, які зазвичай минають безслідно для людей, проте метеозалежні можуть відчути легке нездужання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.