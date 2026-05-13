Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 14-16 травня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14-16 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 14 квітня, прогнозуються несильні геомагнітні коливання з К-індексом 4 (жовтий рівень). Магнітосфера Землі цього дня буде злегка збуреною, проте серйозного впливу на самопочуття більшості людей не очікується.

Однак уже в п’ятницю, 15 квітня, ситуація помітно погіршиться: сонячна активність посилиться, а магнітні хвилювання переростуть у повноцінну магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень). У такі періоди підвищується ймовірність погіршення самопочуття в чутливих людей. Фахівці рекомендують цього дня уникати перевтоми, більше відпочивати, дотримуватися водного балансу та якомога більше знизити рівень стресу.

У суботу, 16 квітня, висока сонячна активність збережеться. Геомагнітна обстановка залишиться напруженою, тому вплив магнітної бурі може продовжитися і у вихідний день.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

