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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 15–17 червня

Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15–17 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей та техніку.

З понеділка по середу, 15–17 червня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, у цей період очікуються магнітні коливання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності.

Такі збурення вважаються слабкими і не досягають рівня сильних магнітних бур. Для більшості людей вони пройдуть практично непомітно і не матимуть істотного впливу на самопочуття.

Фахівці не прогнозують різких сплесків сонячної активності в ці дні, тому геомагнітна ситуація залишиться відносно спокійною.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
268
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