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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 15–17 червня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15–17 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей та техніку.
З понеділка по середу, 15–17 червня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, у цей період очікуються магнітні коливання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності.
Такі збурення вважаються слабкими і не досягають рівня сильних магнітних бур. Для більшості людей вони пройдуть практично непомітно і не матимуть істотного впливу на самопочуття.
Фахівці не прогнозують різких сплесків сонячної активності в ці дні, тому геомагнітна ситуація залишиться відносно спокійною.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.