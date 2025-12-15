Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 15-17 грудня

Чи будуть найближчим часом магнітні бурі? / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15-17 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

З понеділка, 15 грудня, до середи, 17 грудня, очікується низька сонячна активність, яка викличе лише незначні магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.