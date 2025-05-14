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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 15–17 травня

Найближчим часом не очікується високої сонячної активності.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 15, 16, 17 травня

Прогноз магнітних бур на 15, 16, 17 травня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15–17 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 15 травня, очікуються невеликі магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей. У п’ятницю, 16 травня, магнітосфера прийде в норму і залишатиметься такою і в суботу, 17 травня.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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