Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 15–17 травня

Прогноз магнітних бур на 15, 16, 17 травня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15–17 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 15 травня, очікуються невеликі магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей. У п’ятницю, 16 травня, магнітосфера прийде в норму і залишатиметься такою і в суботу, 17 травня.

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Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.