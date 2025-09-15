- Дата публікації
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 15-17 вересня
Найближчим часом очікується висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15-17 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 15 вересня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок, 16 вересня, сонячна активність трохи вщухне, але може залишатися відчутною. У середу, 17 вересня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), невідчутні для людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.