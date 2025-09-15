Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 15-17 вересня

Прогноз магнітних бур на 15, 16, 17 вересня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15-17 вересня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 15 вересня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок, 16 вересня, сонячна активність трохи вщухне, але може залишатися відчутною. У середу, 17 вересня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 3 (зелений рівень), невідчутні для людей.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.