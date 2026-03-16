Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 16-18 березня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16-18 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У першій половині понеділка, 16 березня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей, проте до кінця дня вона трохи вщухне. У вівторок, 17 березня, будуть несильні магнітні хвилювання, а вже в середу, 18 березня, магнітосфера нормалізується і вплив сонячної активності на Землю буде мінімальним.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.