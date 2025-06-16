Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 16-18 червня

Магнітні бурі / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16-18 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 16 червня, очікується нормальна магнітосфера без бур. У вівторок, 17 червня, буде несильне підвищення сонячної активності до К-індексу 4 (жовтий рівень) — магнітні хвилювання, які зберігатимуться і в середу, 18 червня.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.