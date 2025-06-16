ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Актуальна тема
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 16-18 червня

Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Магнітні бурі

Магнітні бурі / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16-18 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніший буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 16 червня, очікується нормальна магнітосфера без бур. У вівторок, 17 червня, буде несильне підвищення сонячної активності до К-індексу 4 (жовтий рівень) — магнітні хвилювання, які зберігатимуться і в середу, 18 червня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
288
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie