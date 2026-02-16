Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 16-18 лютого

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16-18 лютого 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 16 лютого, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У вівторок і середу, 17-18 лютого, буде помірна сонячна активність, що спричинить магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.