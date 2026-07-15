Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 16-18 липня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16-18 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

З четверга, 16 липня, по суботу, 18 липня, прогнозується низька сонячна активність. За даними фахівців, у цей період геомагнітна обстановка буде спокійною, а відчутних магнітних бур не очікується.

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Можливі лише незначні коливання магнітного поля Землі, які мають вплинути самопочуття більшості людей.

Кінець робочого тижня обіцяє бути сприятливим із погляду космічної погоди.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.

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