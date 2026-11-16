Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 16–18 листопада

Очікується магнітна буря, яка охопить Україну вже у вівторок / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16–18 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У понеділок, 16 листопада, прогнозується низька сонячна активність. Магнітосфера Землі залишиться відносно спокійною, істотних геомагнітних збурень і магнітних бур не очікується.

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Однак уже у вівторок, 17 листопада, ситуація може змінитися. За прогнозом, геомагнітна активність підвищиться, а К-індекс в окремі періоди досягне позначки 5, що відповідає червоному рівню та слабкій магнітній бурі класу G1. У середу, 18 листопада, також можливі геомагнітні збурення, пов’язані з впливом потоку сонячного вітру.

Людям, чутливим до погодних умов, рекомендується стежити за оновленнями прогнозів та приділяти увагу відпочинку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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