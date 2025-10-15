Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 16-18 жовтня

Прогноз магнітних бур на 16, 17, 18 жовтня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 16-18 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 16 жовтня, очікуються несильні магнітні хвилювання, які до кінця дня переростуть у магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), відчутну для метеозалежних людей. У п’ятницю, 17 жовтня, сонячна активність посилиться до К-індексу 6 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі. У суботу, 18 жовтня, очікуються відчутні магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.