Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 17–19 квітня

Прогноз магнітних бур на 17, 18, 19 квітня / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17–19 квітня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 17 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає магнітній бурі, здатній впливати на самопочуття людей. Однак у п’ятницю, 18 квітня, прогнозується невелике зниження сонячної активності до К-індексу 4 (жовтий рівень) — магнітні хвилювання, і вже в суботу, 19 квітня, можливо, магнітосфера прийде до норми.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.