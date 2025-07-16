Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 17—19 липня

Прогноз магнітних бур на 17, 18, 19 липня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17—19 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 17 липня, очікуються слабкі магнітні хвилювання, нездатні впливати на самопочуття людей. У п’ятницю, 18 липня, та суботу, 19 липня, очікується нормальна магнітосфера, без бур.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.