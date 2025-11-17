- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 484
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 17–19 листопада
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17–19 листопада 2025 року опублікувавЦентр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 17 листопада, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей, проте до кінця дня вона вщухне. У вівторок, 18 листопада, будуть магнітні хвилювання, невідчутні для людей, які вщухнуть до середи, 19 листопада.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.