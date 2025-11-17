Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 17–19 листопада

Які магнітні бурі будуть найближчим часом / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17–19 листопада 2025 року опублікувавЦентр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 17 листопада, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей, проте до кінця дня вона вщухне. У вівторок, 18 листопада, будуть магнітні хвилювання, невідчутні для людей, які вщухнуть до середи, 19 листопада.

Реклама

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.