Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 17–19 серпня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17–19 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У понеділок, 17 серпня, очікується низька сонячна активність — магнітних бур не прогнозується, а геомагнітна обстановка залишиться спокійною.

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Однак уже у вівторок, 18 серпня, можливе незначне посилення сонячної активності, що призведе до помірних магнітних коливань із К-індексом 4, що відповідає жовтому рівню геомагнітної активності. Такі коливання належать до слабких та помірних і, як правило, не мають помітного впливу на самопочуття більшості людей. Сильних магнітних бур у вівторок не очікується.

У середу, 19 серпня, геомагнітна ситуація істотно не зміниться — магнітні коливання залишаться приблизно на тому ж рівні, з К-індексом близько 4.

Загалом початок тижня мине переважно спокійно. Після тихого понеділка у вівторок та середу очікується невелике підвищення геомагнітної активності, однак вона не досягне рівня сильних магнітних бур

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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