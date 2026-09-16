Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 17–19 вересня

Чи будуть найближчим часом магнітні бурі / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 17–19 вересня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління з океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У четвер, 17 вересня, очікується підвищення сонячної активності. Це призведе до посилення геомагнітної ситуації та магнітної бурі з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню. Така буря може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

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Уже в п’ятницю, 18 вересня, сонячна активність почне знижуватися. Очікуються магнітні коливання з К-індексом 4, що відповідають жовтому рівню геомагнітної активності.

У суботу, 19 вересня, ситуація істотно не зміниться — сонячна активність залишиться помірною, а геомагнітна обстановка перебуватиме на жовтому рівні. Сильних і відчутних магнітних бур у ці дні не прогнозується.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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