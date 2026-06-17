Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 18–20 червня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на18–20 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

З четверга по суботу, 18–20 червня, прогнозується низька сонячна активність. За даними фахівців, у ці дні очікуються лише незначні магнітні коливання з К-індексом 2–3, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності.

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Такі коливання вважаються слабкими і не становлять небезпеки для більшості людей. Магнітних бур у цей період не прогнозується, а геомагнітна обстановка залишиться спокійною та стабільною.

Загалом кінець тижня обіцяє бути сприятливим з точки зору космічної погоди: без різких сплесків сонячної активності та сильних геомагнітних збурень.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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