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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 18–20 червня

Найближчим часом очікується низька сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на18–20 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

З четверга по суботу, 18–20 червня, прогнозується низька сонячна активність. За даними фахівців, у ці дні очікуються лише незначні магнітні коливання з К-індексом 2–3, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності.

Такі коливання вважаються слабкими і не становлять небезпеки для більшості людей. Магнітних бур у цей період не прогнозується, а геомагнітна обстановка залишиться спокійною та стабільною.

Загалом кінець тижня обіцяє бути сприятливим з точки зору космічної погоди: без різких сплесків сонячної активності та сильних геомагнітних збурень.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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Кількість переглядів
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