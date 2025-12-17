ТСН у соціальних мережах

Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 18-20 грудня

Найближчим часом очікується підвищення сонячної активності.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Associated Press

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-20 грудня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 18 грудня, у першій половині дня будуть лише легкі магнітні хвилювання, які до кінця дня посиляться. І вже в п’ятницю, 19 грудня, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), відчутна для метеозалежних людей. У суботу, 20 грудня, сонячна активність залишатиметься високою та спричинятиме магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

