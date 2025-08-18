Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 18-20 серпня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-20 серпня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексом - від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 18 серпня, очікуються слабкі магнітні хвилювання, які вже у вівторок, 19 серпня, переростуть у магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), відчутну для метеозалежних людей. У середу, 20 серпня, очікуються сильні магнітні хвилювання, без бур.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж - тільки орієнтовні.