Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 19–21 березня
Найближчим часом очікується висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19–21 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 19 березня, очікується висока сонячна активність, яка спричинить сильну магнітну бурю з К-індексом 6 (червоний рівень). Такий рівень вважають вищим за середній і він може спричиняти погіршення самопочуття у метеозалежних людей: можливі головні болі, слабкість, дратівливість, скачки артеріального тиску та порушення сну. Також у цей період можливі незначні збої в роботі супутникового зв’язку, GPS-навігації та радіосигналів.
У п’ятницю та суботу, 20 і 21 березня, сонячна активність дещо знизиться, проте залишиться підвищеною. Очікуються відчутні геомагнітні коливання, які можуть зберігати вплив на організм людини, хоч і в м’якшій формі. Вірогідні періодичні сплески активності, які відчуватимуться як короткочасні погіршення самопочуття.
Лікарі рекомендують у дні магнітних бур приділяти більше уваги самопочуттю: дотримуватися режиму сну, пити достатню кількість води, уникати надмірних фізичних та емоційних навантажень, а також, якщо це можливо, обмежити вживання кофеїну й алкоголю.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.