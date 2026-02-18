Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 19-21 лютого

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Реклама

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19-21 лютого 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Із четверга, 19 лютого, до суботи, 21 лютого, очікується низька сонячна активність, тож можливі незначні магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей.

Реклама

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.