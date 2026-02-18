- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 184
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 19-21 лютого
Найближчим часом очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19-21 лютого 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Із четверга, 19 лютого, до суботи, 21 лютого, очікується низька сонячна активність, тож можливі незначні магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.