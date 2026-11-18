Чи очікуються найближчим часом магнітні бурі? / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19–21 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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З четверга по суботу, 19–21 листопада, прогнозується низька геомагнітна активність. Після збурень у середині тижня магнітосфера Землі має поступово стабілізуватися. Сильних коливань і магнітних бур у цей період не очікується.

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У четвер, 19 листопада, К-індекс, згідно з прогнозом, не перевищить 3 (зелений рівень). У п’ятницю, 20 листопада, можливі незначні геомагнітні коливання з аналогічними показниками. На суботу, 21 листопада, попередньо також прогнозується спокійна обстановка.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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