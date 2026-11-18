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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 19–21 листопада
Найближчим часом очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19–21 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
З четверга по суботу, 19–21 листопада, прогнозується низька геомагнітна активність. Після збурень у середині тижня магнітосфера Землі має поступово стабілізуватися. Сильних коливань і магнітних бур у цей період не очікується.
У четвер, 19 листопада, К-індекс, згідно з прогнозом, не перевищить 3 (зелений рівень). У п’ятницю, 20 листопада, можливі незначні геомагнітні коливання з аналогічними показниками. На суботу, 21 листопада, попередньо також прогнозується спокійна обстановка.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.