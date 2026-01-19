Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 19-21 січня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19-21 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 19 січня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), що не здатні суттєво впливати на самопочуття людей. У вівторок, 20 січня, сонячна активність знизиться — будуть слабкі магнітні хвилювання з К-індексом 2-3 (зелений рівень), непомітні для людей. У середу, 21 січня, сонячна активність дещо підвищитися, тим самим спричинивши посилення магнітних хвилювань.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.