- Дата публікації
-
- Категорія
- Актуальна тема
- Кількість переглядів
- 239
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 19-21 січня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19-21 січня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 19 січня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), що не здатні суттєво впливати на самопочуття людей. У вівторок, 20 січня, сонячна активність знизиться — будуть слабкі магнітні хвилювання з К-індексом 2-3 (зелений рівень), непомітні для людей. У середу, 21 січня, сонячна активність дещо підвищитися, тим самим спричинивши посилення магнітних хвилювань.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.