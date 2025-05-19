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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 19–21 травня
Найближчим часом очікується висока сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19–21 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності - К-індексу - від показника 2 до 9. Що вище К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 19 травня , очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. До вівторка, 20 травня , вона трохи вщухне, але може залишатися відчутною. У середу, 21 травня , від бурі залишаться лише сильні магнітні хвилювання.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день уперед, інші ж лише орієнтовні.