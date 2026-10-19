Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 19–21 жовтня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19–21 жовтня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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У першій половині дня понеділка, 19 жовтня, очікується низька сонячна активність. Геомагнітна обстановка буде переважно спокійною, проте вже до вечора ситуація почне змінюватися: сонячна активність поступово підвищиться, а магнітне поле Землі може стати більш збуреним.

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У вівторок, 20 жовтня, прогнозується магнітна буря з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Такі коливання можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей. У цей період можливі підвищена стомлюваність, головний біль та загальне нездужання, хоча реакція на геомагнітні зміни є індивідуальною.

У середу, 21 жовтня, сонячна активність дещо знизиться, проте геомагнітна ситуація може залишатися відчутною. Повного затишшя поки що не очікується, тому початок тижня мине на тлі мінливої сонячної активності.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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