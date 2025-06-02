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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 2–4 червня

Найближчим часом очікується висока сонячна активність, пов'язана з викидом корональної маси із Сонця.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Прогноз магнітних бур на 2, 3, 4 червня

Прогноз магнітних бур на 2, 3, 4 червня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2–4 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 2 червня, очікується екстремально висока сонячна активність з К-індексом 8 (червоний рівень), що відповідає магнітному шторму. У вівторок та середу, 3 та 4 червня, геомагнітна активність почне знижуватися, але залишатиметься високою — К-індекс 5-6 (червоний рівень).

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Дата публікації
Кількість переглядів
364
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