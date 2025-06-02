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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 2–4 червня
Найближчим часом очікується висока сонячна активність, пов'язана з викидом корональної маси із Сонця.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2–4 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря і її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 2 червня, очікується екстремально висока сонячна активність з К-індексом 8 (червоний рівень), що відповідає магнітному шторму. У вівторок та середу, 3 та 4 червня, геомагнітна активність почне знижуватися, але залишатиметься високою — К-індекс 5-6 (червоний рівень).
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.