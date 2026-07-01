Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 2–4 липня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2–4 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

З четверга по суботу, 2–4 липня, прогнозується помірна сонячна активність. За даними фахівців, геомагнітна обстановка буде відносно спокійною, проте протягом цих днів можливі магнітні коливання з К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням.

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Такі показники не вважаються сильною магнітною бурею і, як правило, не мають помітного впливу на самопочуття більшості людей.

Загалом початок липня обіцяє бути сприятливим з точки зору космічної погоди. Істотних спалахів сонячної активності та сильних геомагнітних збурень у цей період не очікується.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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