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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 2–4 листопада
Найближчим часом очікується зниження сонячної активності.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2–4 листопада 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.
У першій половині понеділка, 2 листопада, очікується підвищена геомагнітна активність. Після магнітних збурень у попередні дні магнітосфера Землі поступово почне заспокоюватися. На початку дня можливі коливання, проте до вечора вони мають ослабнути.
У вівторок і середу, 3–4 листопада, прогнозується спокійна геомагнітна обстановка. Істотних магнітних коливань та бур у ці дні не очікується, а сонячна активність залишатиметься низькою.
Отже, після неспокійного початку тижня геомагнітна ситуація має стабілізуватися.
Зазначимо, прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.