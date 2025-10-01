Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 2-4 жовтня

Прогноз магнітних бур на 2, 3, 4 жовтня / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 2-4 жовтня 2025 року опублікувавЦентр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

У четвер, 2 жовтня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом до 3 (зелений рівень), нездатні впливати на самопочуття людей. У п’ятницю, 3 жовтня, можлива несильна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), яка трохи вщухне до суботи, 4 жовтня.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.