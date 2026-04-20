Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 20–22 квітня
Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20–22 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У понеділок, 20 квітня, очікується помірна сонячна активність, яка спровокує незначні магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень). Такі коливання вважаються слабкими та, як правило, не становлять серйозної загрози, проте метеочутливі люди все ж можуть відчувати легкий дискомфорт.
У вівторок, 21 квітня, прогнозується невелике посилення сонячної активності, через що магнітні хвилювання можуть стати більш відчутними.
Уже в середу, 22 квітня, геомагнітна ситуація почне стабілізуватися: активність Сонця знизиться, а магнітні хвилювання поступово вщухнуть.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.