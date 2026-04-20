Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 20–22 квітня

Чи будуть найближчим часом магнітні бурі / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20–22 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 20 квітня, очікується помірна сонячна активність, яка спровокує незначні магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень). Такі коливання вважаються слабкими та, як правило, не становлять серйозної загрози, проте метеочутливі люди все ж можуть відчувати легкий дискомфорт.

У вівторок, 21 квітня, прогнозується невелике посилення сонячної активності, через що магнітні хвилювання можуть стати більш відчутними.

Уже в середу, 22 квітня, геомагнітна ситуація почне стабілізуватися: активність Сонця знизиться, а магнітні хвилювання поступово вщухнуть.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.