Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 20–22 липня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20–22 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління з океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок і вівторок, 20 та 21 липня, за прогнозами фахівців, збережеться низька сонячна активність. Геомагнітна обстановка буде спокійною, тому відчутних магнітних коливань і бур у ці дні не очікується.

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Однак уже в середу, 22 липня, ситуація зміниться. Очікується підвищення сонячної активності, що призведе до магнітної бурі з К-індексом 5 (червоний рівень). Такі бурі вважаються відчутними і можуть позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Фахівці рекомендують дотримуватися режиму сну, уникати стресів і надмірних фізичних навантажень, пити достатню кількість води та, по можливості, більше часу проводити на свіжому повітрі

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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