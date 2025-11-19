Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 20-22 листопада

Прогноз магнітних бур на 20, 21, 22 листопада / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20-22 листопада 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У четвер, 20 листопада, очікується низька сонячна активність, без відчутних магнітних хвилювань і бур. У другій половині п’ятниці, 21 листопада, буде незначне підвищення сонячної активності — очікуються слабкі магнітні хвилювання, які зберігатимуться і в суботу, 22 листопада.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.