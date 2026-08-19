Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 20–22 серпня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20–22 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

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З четверга по суботу, 20–22 серпня, очікується помірна сонячна активність. У ці дні геомагнітне поле може залишатися дещо збуреним, а К-індекс перебуватиме на рівні 4, що відповідає жовтому рівню геомагнітної активності.

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Такі магнітні коливання вважаються помірними і, як правило, не становлять серйозної загрози для здоров’я більшості людей. Однак метеозалежні люди можуть звернути увагу на зміни самопочуття — зокрема, підвищену втомлюваність, слабкість або головний біль.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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