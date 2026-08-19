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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 20–22 серпня

Найближчим часом очікується помірна сонячна активність.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20–22 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем інтенсивності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

З четверга по суботу, 20–22 серпня, очікується помірна сонячна активність. У ці дні геомагнітне поле може залишатися дещо збуреним, а К-індекс перебуватиме на рівні 4, що відповідає жовтому рівню геомагнітної активності.

Такі магнітні коливання вважаються помірними і, як правило, не становлять серйозної загрози для здоров’я більшості людей. Однак метеозалежні люди можуть звернути увагу на зміни самопочуття — зокрема, підвищену втомлюваність, слабкість або головний біль.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, складені на один день наперед, а решта — лише орієнтовні.

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