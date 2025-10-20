Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 20-22 жовтня

Прогноз магнітних бур на 20, 21 і 22 жовтня / © www.credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20-22 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 20 жовтня, очікуються несильні магнітні хвилювання, які до кінця дня вщухнуть. У вівторок, 21 жовтня, в першій половині дня очікується слабка магнітна буря, яка до кінця дня вщухне. У середу, 22 жовтня, буде нормальна магнітосфера, без відчутних хвилювань і бур.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.