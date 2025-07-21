Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 21—23 липня

Прогноз магнітних бур на 21, 22 та 23 липня / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 21—23 липня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 21 липня, і вівторок, 22 липня, очікується нормальна магнітосфера, без відчутних магнітних хвилювань і бур. Однак уже в середу, 23 липня, буде підвищення сонячної активності до К-індексу 4 (жовтий рівень), що відповідає магнітним хвилюванням, які можуть бути відчутними для метеозалежних людей.

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Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.