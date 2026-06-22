Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 22–24 червня

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © www.credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22–24 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

З понеділка по середу, 22–24 червня, прогнозується низька сонячна активність. За даними фахівців, у цей період геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною та стабільною — магнітних коливань і бур не очікується.

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К-індекс перебуватиме в межах зеленого рівня, що свідчить про відсутність значних збурень магнітного поля Землі. Такі умови вважаються найбільш сприятливими для людей.

Фахівці не прогнозують потужних спалахів на Сонці чи інших явищ, здатних спричинити помітне погіршення геомагнітної ситуації. Тому початок тижня має минути без істотних змін у космічній погоді.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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